Società, natura privilegiata di crediti per espressa previsione normativa

Società - Crediti e finanziamenti - Crediti da rimborso - Crediti restitutori ex art. 8 bis L. 33/2015 - Natura privilegiata - Condizioni

In base alla L. n. 33 del 2015, articolo 8-bis, i crediti restitutori, in ragione della loro causa riferita alle “somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia”, possiedono natura privilegiata in base all’espressa previsione normativa, alla condizione che la liquidazione sia avvenuta dopo l’entrata in vigore della legge detta.

Corte di Cassazione, civ., sez. I, ordinanza del 30 novembre 2023, n. 33369

Responsabilità patrimoniale...