SOCIETÀ QUOTATE: LE DELEGHE - Consentito ai gestori di portafoglio esercitare il voto in più assemblee

La semplificazione portata dalla norma (quanto alla prevista possibilità di rilasciare una delega anche per più assemblee), nella misura in cui sia indirizzata (anche) alla clientela retail, notoriamente e tradizionalmente scarsamente attenta all’esercizio di tali diritti per ragioni maggiormente legate alla propria peculiare posizione piuttosto che per motivi di complessità nel rilascio delle deleghe