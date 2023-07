Soggetto a sanzione l'avvocato che non propone appello di Marina Crisafi

Il Consiglio Nazionale Forense affronta il tema della responsabilità disciplinare per mancata o tardiva proposizione dell'appello connessa all'inadempimento al mandato ricevuto

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







L'avvocato che non propone appello o che lo propone in ritardo è soggetto a sanzione deontologica. È quanto si ricava dalla sentenza n. 13/2023 con cui il Consiglio Nazionale Forense torna ad affrontare il tema della responsabilità disciplinare per inadempimento al mandato, conseguente alla mancata o tardiva presentazione dell'appello.



La vicenda

Nella vicenda, l'avvocato veniva sanzionato dal Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna, all'esito di procedimento disciplinare originato da un...