Soluzioni alle questioni giuridiche più rilevanti

TRIBUTARIO

Cassazione: Credito inesistente senza presupposti costitutivi

Giancarlo Marzo e Francesca Pietrafesa

la QUESTIONE

La compensazione da parte di una società di crediti che non trovano riscontro in contabilità e la cui non veridicità sia irrilevabile mediante controlli automatizzati o formali condotti dall’Amministrazione finanziaria determina un’ipotesi di inesistenza del credito?

LA RISPOSTA IN SINTESI

Con la recentissima sentenza del 15 gennaio 2025, n. 1757, la Sezione...