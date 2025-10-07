Ventiquattrore AvvocatoApprofondimento

Somme prelevate: il giudice può ordinarne la restituzione?

di Laura Biarella

LA QUESTIONE

Il coniuge può disporre liberamente delle somme presenti su un conto cointestato alimentato esclusivamente dall’altro? Quali sono i limiti giuridici alla facoltà di prelievo disgiunto? Quali sono le conseguenze giuridiche in caso di utilizzo personale delle somme da parte di un solo cointestatario? Qual è il ruolo della prova documentale e della mediazione nei rapporti interni tra cointestatari?

Premessa

La sentenza del Tribunale di Roma del 27 settembre 2025 affronta una questione delicata e ripetuta nei rapporti patrimoniali tra coniugi: l’utilizzo personale delle somme depositate su un conto corrente cointestato, bensì alimentato esclusivamente da uno dei due. Nella vicenda esaminata il marito ha prelevato progressivamente € 28.700,00 dal conto cointestato con la moglie, adoperando tali somme per spese personali e trasferimenti su un conto a lui intestato.

La nozione di conto cointestato

Il conto corrente cointestato è uno strumento...

