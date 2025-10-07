Somme prelevate: il giudice può ordinarne la restituzione?

LA QUESTIONE

Il coniuge può disporre liberamente delle somme presenti su un conto cointestato alimentato esclusivamente dall’altro? Quali sono i limiti giuridici alla facoltà di prelievo disgiunto? Quali sono le conseguenze giuridiche in caso di utilizzo personale delle somme da parte di un solo cointestatario? Qual è il ruolo della prova documentale e della mediazione nei rapporti interni tra cointestatari?