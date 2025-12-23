Sospensione di due anni all’avvocato sodale dell’associazione a delinquere per frode fiscale
La Cassazione, a Sezioni Unite Civili, con sentenza 33569 del 2025, ha rigettato in base al principio del “doppio binario” il ricorso presentato da un avvocato contro la sanzione disciplinare di sospensione per 24 mesi dall’esercizio della professione
In base al principio del “doppio binario” tra processo penale e procedimento disciplinare riguardante gli avvocati (in quanto regolato dalla legge n. 247 del 2012, che disciplina l’Ordinamento della Professione Forense), il procedimento disciplinare relativo a un avvocato si svolge in maniera indipendente dal processo penale, senza dover attendere la sua conclusione per avviare o definire il procedimento disciplinare. La sospensione del procedimento disciplinare può essere disposta solo in via eccezionale...