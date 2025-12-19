Sospensione patente anche in caso di lavoro di pubblica utilità o patteggiamento
La Corte di cassazione, con sentenza 40815 del 2025, chiarisce anche che la motivazione del giudice non può essere sommaria per le sanzioni amministrative accessorie, ma deve essere adeguatamente giustificata
La sospensione della patente di guida, prevista dall’art. 186, comma 2, lett. b), del Codice della Strada, deve essere applicata anche nei casi di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità o di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p. La motivazione del giudice non può essere sommaria per le sanzioni amministrative accessorie, ma deve essere adeguatamente giustificata, fornendo un congruo apparato motivazionale. La Quarta Sezione Penale della Corte Suprema di Cassazione, con sentenza...