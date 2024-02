Sottrazione internazionale di minore e legittimità del decreto di rientro

Minori - Sottrazione internazionale di minore - Ascolto del minore - Adempimento necessario - Decreto di rientro - Legittimità

E’ legittimo disporre il rientro del minore nello Stato estero di residenza, anche contro la sua volontà, pur in presenza di una relazione tra i genitori non funzionale al completo benessere per i figli, se l’alto livello di attenzione per le tematiche inerenti ai minori e le rassicurazioni del servizio sociale dello Stato estero sulla propria capacità di essere presente...