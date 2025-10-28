Space Economy: Deloitte Legal costituisce un team multidisciplinare dedicato allo Spazio
Deloitte Legal annuncia la costituzione di un team multi practice dedicato alla Space Economy con l’obiettivo di offrire un supporto legale completo alle aziende tecnologiche, agli investitori istituzionali e agli enti pubblici che operano nel settore
Deloitte Legal annuncia la costituzione di un team multi practice dedicato alla Space Economy con l’obiettivo di offrire un supporto legale completo alle aziende tecnologiche, agli investitori istituzionali e agli enti pubblici che operano nel settore. Il team, inoltre, assiste le imprese che operano in settori quali telecomunicazioni, energy, e financial services nello sviluppo di convergenze con la Space Economy, sia in ottica upstream sia downstream. Con questo team di professionisti, lo studio...