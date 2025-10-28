Space Economy: Deloitte Legal costituisce un team multidisciplinare dedicato allo Spazio

Deloitte Legal annuncia la costituzione di un team multi practice dedicato alla Space Economy con l’obiettivo di offrire un supporto legale completo alle aziende tecnologiche, agli investitori istituzionali e agli enti pubblici che operano nel settore. Il team, inoltre, assiste le imprese che operano in settori quali telecomunicazioni, energy, e financial services nello sviluppo di convergenze con la Space Economy, sia in ottica upstream sia downstream. Con questo team di professionisti, lo studio...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi