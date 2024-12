Spazzacorrotti, anche nel patteggiamento allargato c’è l’obbligo di motivare le pene accessorie

In caso di patteggiamento allargato è possibile applicare oltre alla pena anche le pene accessorie. Queste ultime, tuttavia, grazie alla legge 3/2019 (legge Spazzacorrotti) devono essere adeguatamente motivate dal giudice. In caso contrario le sanzioni accessorie si considerano illegittime (come nel caso de quo). Lo precisa la Cassazione con la sentenza n. 44111/24.

Il tribunale di Napoli

Venendo al caso concreto...