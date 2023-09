Speciale Telefisco 2023: ultimi giorni per iscriversi In diretta i chiarimenti dell'agenzia delle Entrate









Ultimi giorni per iscriversi a Speciale Telefisco 2023, il convegno gratuito dell'Esperto risponde in programma online e in diretta mercoledì 20 settembre dalle 9 alle 13. Il convegno porterà una serie di chiarimenti dell'agenzia delle Entrate che nel corso della diretta contribuiranno a sciogliere alcuni fra i dubbi principali per professionisti e imprese. La partecipazione sarà possibile con due formule, quella Base e quella Plus. Va ricordato che per poter partecipare ai lavori del modello Base sarà necessario iscriversi entro le 18 di martedì 19 settembre.



Il programma

Il programma di Speciale Telefisco (si veda ilsole24ore.com/telefisco-settembre) punterà sull'analisi di novità fiscali e adempimenti, senza trascurare le novità in arrivo con la riforma fiscale. Si va dall'Iva ai controlli sulla compilazione delle dichiarazioni, dai bonus edilizi ai bilanci, alle assegnazioni agevolate. Alla diretta parteciperanno anche il viceministro dell'Economia e delle finanze, Maurizio Leo, il direttore dell'agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, e il presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Elbano de Nuccio.



I crediti

Speciale Telefisco 2023 porterà quattro crediti formativi per chi sceglie la formula Base che diventeranno 11 con quella Plus. Le due formule garantiranno crediti ai commercialisti, ai consulenti del lavoro e ai tributaristi delle principali associazioni.



Telefisco Base

Telefisco Base consentirà di seguire in diretta e gratuitamente le relazioni degli esperti del Sole, i confronti sui temi più caldi, i chiarimenti delle Entrate oltre che di mandare quesiti al Forum degli esperti. Il programma nella versione base prevede sette relazioni, tre confronti su temi fiscali di grande rilievo, gli interventi istituzionali e i commenti di Raffaele Rizzardi. La partecipazione darà la possibilità di ottenere quattro crediti formativi.



Telefisco Plus

Telefisco Plus, oltre alla diretta, per la quale sarà necessario registrarsi sul sito ilsole24ore.com/telefisco-settembre, permetterà (al costo di 39,99 euro) di seguire i lavori in differita, di accedere per un mese all'archivio dei quesiti fiscali dell'Esperto risponde e di seguire online tre appuntamenti del Master Telefisco. In questo modo si arriverà a ottenere sette crediti che si aggiungeranno ai quattro della formula Base. In particolare, per gli appuntamenti legati a Master Telefisco, il 27 settembre il focus sarà su «Gli ultimi controlli sulle dichiarazioni 2023 e i problemi operativi più insidiosi»; il 4 ottobre sarà su «Le operazioni di riorganizzazione societaria e la nuova disciplina della scissione con scorporo» e l'11 ottobre sarà dedicato all'«Aggiornamento con l'Esperto risponde online», modalità che caratterizza Master Telefisco.