Spencer Stuart nomina Silvia Molinaro nuova Consultant della practice Consumer

Silvia Molinaro

Spencer Stuart, tra le aziende leader a livello mondiale nei leadership advisory services, prosegue la propria crescita con l’ingresso di Silvia Molinaro, nuova Consultant della practice Consumer.

Come Consultant Silvia supporterà i clienti nell’identificare e sviluppare leader in grado di affrontare le sfide di un mercato consumer in continua evoluzione, grazie alla sua consolidata esperienza nel settore e alla sua profonda conoscenza delle dinamiche commerciali e di marketing. Con oltre 20 anni di esperienza nei settori vendite, trade marketing e leadership in aziende globali di beni di consumo, Silvia ha ricoperto un ruolo chiave presso Coca-Cola HBC, dove ha guidato un team di 1.300 persone come Country Sales Director, trasformando il Route to Market nei segmenti strategici. In precedenza, ha maturato una significativa esperienza in Marketing e Trade Marketing presso Reckitt Benckiser e Mondelez International. La sua carriera ha avuto inizio in Mars, dove si è specializzata nelle vendite in-store.

Silvia è riconosciuta per la sua capacità strategica e il suo approccio orientato all’innovazione. La sua inesauribile curiosità la spinge a confrontarsi con nuove sfide e ad abbracciare continuamente nuove opportunità di apprendimento, rafforzando così la sua capacità di guidare trasformazioni complesse. Convinta del potere trasformativo della corporate leadership, Silvia vede nel cambiamento aziendale un’opportunità per generare un impatto significativo, non solo nelle organizzazioni, ma anche nella società nel suo complesso.

Laureata in Scienze Politiche presso l’Università di Trieste, Silvia ha successivamente completato un percorso post-laurea in Category Management, Marketing & Media presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Parla fluentemente inglese e spagnolo, oltre all’italiano.

L’ingresso di Silvia Molinaro rappresenta un’importante aggiunta per Spencer Stuart, che si arricchisce di una professionista di grande esperienza e competenza. Il suo contributo sarà fondamentale per supportare le aziende nella ricerca di leader capaci di affrontare le sfide del futuro.