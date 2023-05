Spetta all’amministratore accertare l’effettivo condomino di Annarita D’Ambrosio

Non basta inviare l’avviso a chi risulti inserito nel registro anagrafico









Quando si acquisisce la qualità di condomino, per avere in genere acquistato la proprietà di un locale dell’edificio, va comunicato all’amministratore. E se questo non succede? L’amministratore deve effettuare dei controlli prima di inviare l’avviso di convocazione assembleare per la validità della riunione e dei conseguenti deliberati assunti?

La risposta affermativa è contenuta nella ordinanza di Cassazione 10824/2023 (depositata il 24 aprile) che, consolidando un principio già noto, aggiunge però...