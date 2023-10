Spetta al cittadino la contestazione che il prefetto ha sbagliato a classificare la strada come extraurbana secondaria di Giampaolo Piagnerelli

Nel caso di specie era necessaria anche la dimostrazione delle caratteristiche del tratto stradale









In caso di multa per eccesso di velocità su una strada inclusa dal prefetto tra quelle “extraurbane secondarie” spetta al cittadino e non all’amministrazione contestare la classificazione. Lo precisa la Cassazione con l’ordinanza n. 30141/23.

La vicenda

Il Comune di Roverbella ha proposto appello contro la sentenza con la quale il giudice di...