Spheriens cresce in aree strategiche con due nuove partner e un nuovo counsel

Valeria Zanon, Simona Smarrelli e Marco Bellia









Lo studio legale Spheriens, uno dei più importanti studi italiani nel settore dell’IP, nomina due nuove partner che negli ultimi anni hanno contribuito allo sviluppo dello studio in aree strategiche.



Le nuove partner sono:



- l’avv. Valeria Zanon della sede di Milano, che vanta particolare esperienza, oltre che nel contenzioso ¬brevettuale, nei settori dei contratti, anche nel campo del life science, e del trasferimento tecnologico, delle operazioni societarie e del diritto dei consumatori;



-l’avv. Simona Smarrelli, della sede di Firenze, che si occupa di deposito e prosecuzione di domande di marchio, oltre che di contenzioso amministrativo, a livello nazionale e dell’UE.



Inoltre si unisce come counsel al gruppo di Spheriens l’avv. Marco Bellia, che ha maturato una vasta esperienza, oltre che strettamente nel campo della proprietà industriale, anche nel diritto delle società, dei contratti commerciali e antitrust.



Pier Luigi Roncaglia, managing partner di Spheriens afferma: “la nomina delle nostre due nuove partner rappresenta un atto dovuto, considerato il contributo formidabile che Valeria e Simona hanno dato alla crescita dello studio nelle rispettive aree di lavoro. Nella stessa direzione si pone anche l’arrivo nel nostro gruppo di Bellia, che apporta allo studio le sue riconosciute competenze e sensibilità in aree di confine con l’IP, come l’antitrust e il diritto societario”.