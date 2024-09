Stabilità e solidità degli edifici, i confini della responsabilità dell’appaltatore

Il difetto di costruzione che, ex articolo 1669 c.c., legittima il committente all’azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti dell’appaltatore, può consistere in una qualunque alterazione, conseguente ad una insoddisfacente realizzazione dell’opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa, bensì quegli elementi (accessori o secondari) che ne consentono l’impiego duraturo cui è destinata, incide negativamente e in modo considerevole sul godimento dell’immobile.

Il fatto...