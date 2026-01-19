Stefano Marchetti fa il suo ingresso in Spada Partners come nuovo partner

Roberto Spada

Spada Partners annuncia l’ingresso di Stefano Marchetti come partner all’interno della practice di Financial Advisory, con l’obiettivo di potenziare ulteriormente i servizi di Corporate Finance offerti a investitori, fondi di private equity, gruppi industriali e imprese italiane e internazionali.

Con 18 anni di esperienza nel settore, Stefano ha sviluppato il proprio percorso professionale in primarie realtà internazionali, tra cui PwC e Bernoni Grant Thornton; in quest’ultima, da equity partner, ha contribuito alla creazione e allo sviluppo della practice di Transaction Advisory Services in Italia.

Nel corso della sua carriera, Stefano ha seguito numerose operazioni di acquisizione e dismissione in Italia e all’estero, supportando fondi di private equity, investitori istituzionali e gruppi industriali in tutte le fasi del deal lifecycle. Ha guidato progetti complessi di financial due diligence sia buy-side che vendor, refinancing, redazione ed analisi dei business plan, valutazioni nonché attività di supporto nella definizione delle strutture di deal e dei meccanismi di aggiustamento prezzo.

Ha maturato significative competenze in settori quali consumer & retail, industrials, food, luxury & fashion, entertainment e servizi, combinando una visione strategica con un approccio orientato alla creazione di valore e alla gestione dei rischi transazionali.

“Siamo molto contenti di accogliere Stefano nel nostro team: le sue competenze in ambito financial rafforzeranno ulteriormente un settore strategico per il nostro studio e contribuiranno a creare valore e opportunità di sviluppo. Sono certo che il bagaglio di esperienze e la preparazione di Stefano ci consentiranno di consolidare la squadra di professionisti all’insegna del rigore e dell’elevato standing che da sempre ci caratterizza”, così Roberto Spada, managing partner dello studio.