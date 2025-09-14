Stipula dell’atto dal notaio e deposito al Registro imprese

Il punto terminale del procedimento di scissione transfrontaliera è la stipula dell’atto di scissione il quale deve essere confezionato nella forma dell’atto pubblico.

Se la società scissa è soggetta alla legge italiana, l’atto pubblico di scissione è stipulato dal notaio italiano, previo rilascio del proprio certificato preliminare e previa ricezione del certificato preliminare rilasciato dalla autorità competente nel Paese ove ha sede la società straniera beneficiaria. A tale autorità compete il...