Stipula dell’atto dal notaio e deposito al Registro imprese
Passaggi necessari <span style="font-family: inherit; font-size: 1.25rem;">anche se la legge straniera applicabile non li prevede</span>
Il punto terminale del procedimento di scissione transfrontaliera è la stipula dell’atto di scissione il quale deve essere confezionato nella forma dell’atto pubblico.
Se la società scissa è soggetta alla legge italiana, l’atto pubblico di scissione è stipulato dal notaio italiano, previo rilascio del proprio certificato preliminare e previa ricezione del certificato preliminare rilasciato dalla autorità competente nel Paese ove ha sede la società straniera beneficiaria. A tale autorità compete il...