Strutture alberghiere: agevolazioni per aumentare le aree di drop off

L'articolo 11 è volto ad aumentare le aree di parcheggio a servizio delle strutture alberghiere e disciplina a tal fine la concessione «in via temporanea, di porzioni di sedimi stradali pubblici a uso di parcheggio e per il carico e lo scarico di bagagli»

«Il turismo crea posti di lavoro, attrae investimenti, è uno straordinario generatore di ricchezza e benessere, il 13% del PIL per quanto riguarda l'Italia»: con queste parole la Presidente del Consiglio ha sottolineato l'incidenza sull'economia nazionale di questo comparto, intervenendo alla XXV edizione del World Travel & Tourism Council a Rimini nell'ottobre 2025.

L'importanza del settore turistico in Italia

L'importanza del turismo è in effetti comprovata da ricerche e statistiche, che evidenziano come esso abbia trainato la crescita...