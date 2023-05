Dentons e Kirkland & Ellis con AXA IM Alts nella vendita di Data4 a Brookfield Infrastructure









Lo studio legale Dentons, congiuntamente a Kirkland & Ellis, ha assistito AXA IM Alts, per conto dei suoi clienti, nella vendita a Brookfield Infrastructure di Data4, operatore europeo attivo nel settore dei data center.

AXA IM Alts è leader globale negli investimenti alternativi con oltre 186 miliardi di Euro di asset in gestione, di cui circa 90 miliardi dedicati a immobili prevalentemente privati, oltre 85 miliardi investiti in private debt e credito alternativo, e oltre 10 miliardi in infrastrutture e private equity.

Dentons ha prestato assistenza con un team multigiurisdizionale che ha coinvolto oltre 70 professionisti in Italia, Francia, Germania, Polonia, Lussemburgo, Spagna e Regno Unito.

Per i profili di diritto italiano ha agito un team composto dalla partner Sara Poetto, dall'associate Alessandra Covelli e dai trainee Paola Pugliese e Antonio Oliva per gli aspetti di diritto immobiliare; dal partner Federico Vanetti, dall'associate Davide Guadagnino e dal trainee Cristiano Ciuffa per i profili edilizio-urbanistici. Il partner Davide Boffi e l'associate Eugenia Fornaciari hanno seguito gli aspetti giuslavoristici; mentre il partner Alessandro Dubini e l'associate Marco Martinelli si sono occupati dei profili corporate M&A. La partner Annalisa Feliciani e il trainee Edoardo Zeppilli sono intervenuti per gli aspetti banking & finance.