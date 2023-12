Giovanni Poggio

Athena - Professionisti e Consulenti Associati (Athena) rafforza la sua presenza geografica con l’ingresso di Giovanni Poggio nello Studio, in qualità di Senior partner.

L’ingresso di Poggio nella sede di Roma costituisce un asset fondamentale e strategico per la crescita di Athena oltre i confini delle sedi già consolidate a Milano e Parma.

Giovanni Poggio ha oltre 35 anni di esperienza nell’ambito delle operazioni straordinarie.

Inoltre, ha assistito numerose aziende Italiane e multinazionali, così come Private Equity Houses, nelle loro operazioni di M&A con particolare focus su operazioni nel settore Energy Utilities and Infrastructures, Retail & Consumer, Food, Luxury e Manufacturing.

Ha, inoltre, un solido background nell’attività di revisione e gestione dei rischi aziendali grazie ad oltre di 10 anni di attività̀ per importanti gruppi italiani e multinazionali e all’assistenza alla quotazione di alcuni importanti gruppi nazionali.

Per oltre 20 anni è stato Partner di PwC e per 10 anni ha ricoperto il ruolo di Membro del Comitato Esecutivo della Res4Africa Foundation, una fondazione che si pone come ponte fra Europa ed Africa e che facilita il network di membri operanti nel settore delle energie rinnovabili di entrambi i continenti e partnerships internazionali di alto livello.

I Partner di Athena hanno rappresentato: "L’ingresso nella partnership di Giovanni potenzia ulteriormente la nostra capacità di assistere i clienti in operazioni complesse e strategiche. Questo passo rappresenta uno snodo cruciale per Athena che da tempo ha intrapreso una strategia di crescita ampliando i servizi e la presenza sul territorio. Con la sede di Roma e insieme a Giovanni il nostro sguardo si allarga ulteriormente verso il centro e sud Italia”.

"Sono molto felice di entrare a far parte di Athena, un team di professionisti di eccellenza con una reputazione consolidata nel campo della consulenza alle aziende" - ha dichiarato Giovanni Poggio - "Sono entusiasta di contribuire con la mia esperienza alla crescita e al successo della sede di Roma, consolidando il nostro posizionamento nelle operazioni straordinarie, nell’attività di corporate finance, nelle valutazioni aziendali e nelle attività di risk & controls.”