Studio legale LabLaw - Rotondi & Partners annuncia quattro nuovi ingressi

LabLaw - Rotondi & Partners, studio legale internazionale specializzato nel diritto del lavoro, annuncia l’ingresso di Paola Polliani, in qualità di Partner, che entra con Andrea Coldesina e Silvia Gandola, entrambi in qualità di Senior Associate, nonché di Francesca Salituro, Senior Associate.

Paola Polliani ha maturato sperienza ultraventennale nella gestione, nel coordinamento e supervisione delle attività di assistenza giuslavoristica, giudiziale e consulenziale, per clientela nazionale, nonché internazionale ed in particolare cinese e tedesca, in qualità di responsabile del dipartimento del diritto del lavoro di primarie boutique e studi internazionali. Grazie all’esperienza specialistica maturata nel settore Life Science, in cui vanta numerose importanti collaborazioni, l’Avv. Polliani, con il proprio team avrà modo di seguire, in particolare, il progetto di sviluppo delle attività afferenti il comparto chimico farmaceutico.

A supporto di questo progetto sarà anche Andrea Coldesina, che, dopo aver collaborato con diversi studi specialistici, da alcuni anni fa parte del team di Paola Polliani, con Silvia Gandola. L’Avv. Coldesina ha maturato un’esperienza decennale nell’assistenza giudiziale e stragiudiziale giuslavoristica ad aziende nazionali e multinazionali per tutte le attività attinenti alla gestione dei rapporti di lavoro con dipendenti e in materia di agenzia. L’Avv. Silvia Gandola, parte del team di Polliani, è specializzata in Privacy e Proprietà Intellettuale.

Fa ingresso, inoltre, come Senior Associate, Francesca Salituro, con esperienza pluriennale nel diritto del lavoro e previdenziale, formatasi nei più importanti studi legali di diritto del lavoro. All’Avv. Salituro verrà affidata l’assistenza giudiziale e stragiudiziale giuslavoristica con un’attenzione particolare alle relazioni sindacali, mercato del lavoro e previdenza sociale.

“Prosegue il nostro percorso di crescita che mira, innanzitutto, all’acquisizione trasversale di nuove competenze di elevata qualità, inserendo progressivamente nel nostro team professionisti con percorsi differenti ma sempre rispondenti a criteri analoghi e contraddistinti da passione e dedizione. Il diritto del lavoro, anche all’interno della propria specialità, ha bisogno di un approccio integrato, che sappia mettere assieme discipline diverse in modo organico e funzionale. Sono queste le linee guida alla base di questi quattro nuovi ingressi e che guidano la nostra mission”, commenta Francesco Rotondi.