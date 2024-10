Studio Rock, con l’equity partner Alfredo Trotta, al fianco di Edison Energia nell’operazione strategica per la diffusione di servizi wi-fi avanzati

Alfredo Trotta, Fabrizio Romagnosi

Studio Rock, firm specializzata nella consulenza fiscale e legale, ha assistito Edison Energia S.p.A. in un’importante operazione strategica che vede la società entrare nel mercato della connettività Wi-Fi domestica.

A seguito delle intese con primari operatori di settore, che mettono a disposizione le loro reti ultraveloci, Edison Energia S.p.a. è in grado oggi di fornire ai propri clienti soluzioni avanzate di connettività a banda larga. L’operazione, che rafforza ulteriormente la posizione di Edison Energia anche nel settore della domotica e dell’efficienza energetica, si inserisce in un piano di espansione volto a integrare l’offerta energetica con servizi digitali di alta qualità. In aggiunta, la partnership permetterà di offrire pacchetti congiunti di energia e connettività grazie all’utilizzo delle reti in fibra ottica garantendo performance elevate nelle abitazioni italiane.

Studio Rock ha agito con un team composto da Alfredo Trotta, equity partner di Studio Rock STP Srl e dal senior associate Fabrizio Romagnosi, assistendo il team di Edison Energia S.p.a. nella negoziazione e redazione delle intese contrattuali relative al nuovo servizio wi-fi offerto dalla società nonché nella cura di tutti gli aspetti contrattuali e di compliance inerenti alla fruizione del servizio da parte dei clienti.