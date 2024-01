Studio Rock prosegue la sua crescita e inaugura la nuova sede di Salerno

Fedele Gubitosi

Studio Rock, firm specializzata nella consulenza fiscale, societaria e legale, annuncia oggi l’ampliamento della sua struttura con l’apertura di una nuova sede a Salerno.L’operazione, che avviene nell’ambito dello sviluppo della politica di espansione dello studio, permette di affacciarsi in una città che offre ottime opportunità formative, con una prestigiosa Università nell’area economico-giuridica, un tessuto economico-sociale prolifico e orientato all’impresa e all’apertura verso mercati internazionali, con grandi investimenti pubblici anche rivolti ad aumentarne la notorietà. Basti pensare, ad esempio, alla realizzazione della nuova stazione marittima progettata da Zaha Hadid, al nuovo centro direzionale affacciato sul mare, alla costruzione di una nuova cittadella giudiziaria e alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale dei monumenti del centro storico.

Per offrire la sua attività di consulenza sul territorio, Studio Rock ha già individuato risorse locali di alto livello, che si sono integrate pienamente con quelle delle altre sedi, anche attraverso periodi di affiancamento e training presso l’ufficio principale di Milano.

Il progetto, dopo un periodo di startup, rappresenta oggi una concreta realtà e ha permesso a Studio Rock di gestire, con ancora maggior dispiego di risorse, grandi progetti per le maggiori imprese italiane, tanto da portare nel tempo il numero di collaboratori campani fino a 30 unità.

La sede di Salerno costituisce, inoltre, per la sua collocazione geografica, un’importante ponte di connessione dello Studio con le più sviluppate realtà imprenditoriali del sud Italia.

“Siamo orgogliosi di aver inaugurato la nuova sede di Studio Rock a Salerno, che rappresenta un’opportunità di crescita, nonché un passo concreto per essere presenti anche in un’altra area geografica del nostro Paese. In questo modo, continueremo a perseguire in maniera sempre più puntuale l’obiettivo di rispondere in maniera rapida e precisa alle diverse esigenze dei clienti”, ha dichiarato Fedele Gubitosi, managing partner di Studio Rock.

Negli oltre 40 anni di vita dalla fondazione, Studio Rock ha registrato una costante espansione fino a trasformarsi, nel 2017, in una società tra professionisti. Con il passare del tempo lo Studio ha allargato il perimetro delle proprie aree di attività, avvalendosi oggi della collaborazione di esperti Dottori Commercialisti e Avvocati che operano presso le sedi di Milano, Salerno e Lugano. A livello globale, la partecipazione attiva a uno dei più importanti network internazionali di studi professionali quale TIAG, permette di garantire ai clienti un’assistenza qualificata e puntuale in tutto il mondo.