Studio Rock si integra con lo studio ICFC: Enrico Calabretta entra in qualità di Equity Partner con un team di 16 professionisti

Cubitosi, Calabretta

Studio Rock, firm specializzata nell’ambito della consulenza fiscale e societaria, annuncia l’aggregazione con lo Studio ICFC, studio professionale indipendente e multidisciplinare di dottori commercialisti e revisori legali con sede a Milano. L’operazione rappresenta un importante passo nella strategia di espansione di Studio Rock, finalizzata a rafforzarne ulteriormente l’offerta di servizi professionali integrati e a consolidarne la presenza nel mercato nazionale.

Nell’ambito dell’integrazione, Enrico Calabretta, fondatore dello Studio ICFC, entra in Studio Rock in qualità di Equity Partner ricoprendo il ruolo di Direttore Generale (COO), potenziandone la leadership. Al suo fianco, fanno il proprio ingresso anche il Salary Partner, Roberto Toldo, oltre a un team di altri 16 professionisti, che portano in Studio un patrimonio di competenze nella consulenza aziendale, societaria e fiscale a imprese attive nel settore delle energie rinnovabili, farmaceutico, finanziario, immobiliare e dei servizi. ICFC si occupa anche di operazioni straordinarie finalizzate all’avvio di nuovi progetti, alla ristrutturazione aziendale e alla gestione di imprese in crisi. Studio Rock, post aggregazione, si avvarrà dell’apporto di 75 tra professionisti e collaboratori, numero destinato a crescere nei prossimi mesi.

Dottore Commercialista dal 1997, iscritto all’Albo dei Revisori Legali e Amministratore Giudiziario, Enrico Calabretta vanta un’esperienza trentennale in materia di sviluppo di imprese, organizzazione e finanza aziendale, oltre che nella gestione di operazioni straordinarie e servizi di advisory ad alto valore aggiunto. È Componente di Consigli di Amministrazione, Collegi Sindacali e Organismi di Vigilanza di primarie società di capitali, anche presenti in mercati regolamentati, operanti in settori diversificati quali energy, oil & gas, fashion & luxury, sport, finanziario, immobiliare, servizi e IT.

“Con l’aggregazione di ICFC compiamo un passo decisivo nel percorso di sviluppo di Studio Rock: l’integrazione di nuove realtà risponde all’esigenza ineludibile degli studi professionali di aumentare lo spettro dei servizi offerti, aumentare la capacità di investimento tecnologico, attrarre, mantenere e valorizzare talenti per poter affrontare meglio un mercato in costante evoluzione.”, ha dichiarato Fedele Gubitosi, Managing Partner. “L’ingresso di professionisti affermati come Enrico Calabretta, Roberto Toldo, insieme ad altre risorse, ci permetterà di accrescere le nostre capacità operative e di offrire soluzioni sempre più mirate e specialistiche.”