LE RICADUTE - Subito una integrazione normativa per evitare le incertezze applicative

La sentenza n. 66 della Consulta dichiara l'incostituzionalità della disposizione che prevede lo scioglimento automatico dell'unione civile al venire meno dell'identità di sesso delle parti del vincolo.

La declaratoria d'incostituzionalità parziale pronunciata dalla pronuncia in commento, sebbene - come espressamente indicato - sia funzionale a ribadire l'eterogeneità dell'unione civile rispetto al matrimonio, sembra realizzare il risultato opposto: tra i tratti distintivi della disciplina di quella, come visto, vi era l'impossibilità di configurare "una situazione intermedia quale la separazione personale", ma questa "situazione intermedia" sembra essere (almeno parzialmente) realizzata proprio...