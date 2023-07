Sulle donazioni indirette di immobili c’è esclusione di imposta e non esenzione di Angelo Busani

Bocciata la tesi delle Entrate che imponeva la richiesta di esenzione al contribuente









La norma di cui articolo 1, comma 4-bis, del Dlgs 346/1990 (il testo unico dell’imposta di donazione) che esonera da tassazione le donazioni indirette “collegate” ad atti soggetti a imposta di registro o a Iva e aventi a oggetto immobili o aziende (è il classico caso dei genitori che pagano l’appartamento acquistato dal figlio) è da qualificare non come norma di «esenzione» dall’imposta di donazione ma come norma di «esclusione» dall’imposta in quanto ha la funzione di delimitare i confini della ...