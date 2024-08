Sviluppo Sostenibile investe in GM International: tutti gli Advisor Sviluppo Sostenibile, fondo di private equity specializzato in investimenti in PMI italiane con promozione delle tematiche ESG, gestito da DeA Capital Alternative Funds SGR, ha acquisito una quota di maggioranza di GM International S.r.l., player di riferimento nel settore della sicurezza intrinseca nell’industria di processo in ambienti a rischio esplosione.