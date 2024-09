Tabacco, alla Consulta l’onere fiscale minimo: penalizza i produttori di fascia bassa

Va alla Consulta l’onere fiscale minimo per il tabacco previsto in misura fissa dalla legislazione italiana. Per il Tar Lazio, Roma, sez. II, ord. 31 luglio 2024, n. 15521 , l’art. 39-octies, commi 6, 7 e 8, del Dlgs 504/1992 non rispetta la normativa comunitaria in quanto introduce un sistema fiscale ingiustificatamente penalizzante, nella dinamica dei prezzi, per i produttori di sigarette di fascia bassa, a vantaggio di quelli di fascia medio-alta.

Il ricorso è stato promosso da Manifattura Italiana...