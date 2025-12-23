Giustizia

Tanti auguri di buon Natale e Felice anno nuovo ai nostri Lettori

Nt plus Diritto si ferma per qualche giorno per le festività natalizie. Il sito non verrà aggiornato dal 23 dicembre al 7 gennaio 2026. Con l’ultima newsletter del 24 dicembre auguriamo ai nostri Lettori un sereno Natale e un felice anno nuovo. La mattina del 7 gennaio riprendiamo il nostro flusso informativo con la newsletter delle undici.

