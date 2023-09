Tarter Krinsky per Molteni&C in America

La Real Estate & Commercial Retail Practice ha assistito l'azienda leader nell'arredo di design Made in Italy nella contrattualistica relativa ad un nuovo Flagship Store.



Giuliano Iannaccone









Lo Studio Tarter Krinsky & Drogin – law firm americana con la più grande practice dedicata alla clientela italiana in USA – ha assistito Molteni&C, l'azienda leader nell'arredo di design Made in Italy, nel closing di un contratto di locazione di un nuovo Flagship Store di prossima apertura negli Stati Uniti a Washington DC, un'espansione dell'attuale rete già presente a NYC, Boston, Chicago, L.A., Dallas, Houston e Miami.



A seguire l'operazione la Real Estate Commercial Retail Practice, guidata da Giuliano Iannaccone, in team con Spyros Arsenis. Con centinaia di contratti di leasing all'anno, Tarter Krinsky si conferma così punto di riferimento per attività retail di imprese italiane in USA.



Fondato nel 2001 a New York, Tarter Krinsky & Drogin è uno studio legale a servizio completo dal DNA italiano, mosso da una cultura improntata al business e mirato alla soluzione dei problemi legali in modo efficiente. Nei suoi oltre vent'anni di attività, la law firm ha visto una crescita significativa arrivando ad essere una partnership di oltre 100 avvocati in più di 20 aree di competenza, tra cui Diritto Societario, Diritto del Lavoro, Proprietà Intellettuale, Contenzioso, Diritto Immobiliare, Diritto Fallimentare, Diritto Bancario, Diritto Amministrativo, Gestione della Reputazione e molte altre. Società multinazionali, PMI, aziende emergenti e persone fisiche basate all'estero si affidano regolarmente all'Italy Practice di Tarter Krinsky nel percorso di espansione del loro business negli Stati Uniti.



Molteni&C è una delle tre aziende parte del Gruppo Molteni, il primo gruppo industriale indipendente del settore furniture di alta gamma con una produzione made in Italy. Alla collaborazione con i più prestigiosi studi di architettura e designer internazionali, il Gruppo unisce un costante investimento in ricerca e innovazione tecnologica, per dare ai propri prodotti una qualità intrinseca che dura nel tempo. Comprende tre brand, Molteni&C (mobili indoor, outdoor, cucine e arredi bespoke), UniFor (soluzioni per gli ambienti di lavoro) e Citterio (pareti divisorie e arredi per l'ufficio). Fondato nel 1934 come laboratorio artigianale, già negli anni '50 trasforma il proprio DNA e inaugura la fortunata stagione dell'industrial design. Il Gruppo persegue dal 2012 l'opera di valorizzazione dell'archivio Gio Ponti, inaugura nel 2015 il Molteni Museum e nel 2022 completa il progetto di espansione della propria sede con Molteni Pavilion. Il Gruppo Molteni è oggi presente in 100 paesi, con oltre 700 punti vendita, 84 Flagship Stores, 1085 dipendenti, 5 siti produttivi e 12 filiali commerciali nei 5 continenti.