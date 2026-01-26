Teike acquista due società attive nel public lighting: gli advisor legali
Teike, azienda attiva nel settore dei servizi di efficienza energetica per la pubblica amministrazione, ha perfezionato l’acquisizione di due società attive nel mercato della pubblica illuminazione rispettivamente in Veneto e Abruzzo, per un totale di 3.000 nuovi Punti Luce.
L’acquisizione si inserisce in un percorso di sviluppo di Teike finalizzato a sostenerne l’espansione su tutto il territorio nazionale e, progressivamente, anche in altri settori del mercato dell’efficienza energetica.
Teike è ...