Tempestiva in base a data di spedizione l'impugnazione spedita tramite operatore privato dopo il 30 aprile 2011 di Paola Rossi

Tale modalità - ora abrogata in toto dalla Cartabia - andava estesa ai concorrenti di Poste Italiane dopo la cancellazione dell'esclusiva del servizio pubblico

La Corte di cassazione ha ribadito la piena legittimità della presentazione dell'impugnazione con raccomandata spedita tramite operatore privato a partire dal 30 aprile 2011 data di entrata in vigore della norma che ha cancellato in materia l'esclusiva di Poste Italiane. E anche in caso di utilizzo di un servizio privato per procedere all'adempimento (previsto dall'ora abrogato articolo 583 del Codice di procedura penale) la presentazione dell'impugnazione della parte privata va ritenuta effettuata tempestivamente tenendo conto della data di spedizione e non di quella di ricevimento da parte dell'ufficio del giudice.

Con la sentenza n. 28277/2023 la Cassazione penale ha infatti accolto il ricorso con annullamento senza rinvio e restituito gli atti per la trattazione del giudizio di appello.

La riserva Poste Italiane dei servizi di invio e recapito di raccomandate relative a procedimenti amministrativi e giudiziari è stata disposta dall'articolo 4 del Dlgs 261/1999 e poi abrogata dal decreto legislativo che ha aperto alla liberazione il settore dei servizi postali, a partire appunto dal 30 aprile 2011, per quanto riguarda la modalità di presentazione dell'impugnazione a mezzo di raccomandata. Modalità che dal venir meno della riserva a Poste Italiane andava correttamente estesa e riconosciuta valida se eseguita tramite operatore privato.

Per completezza va segnalata l'avvenuta abrogazione a opera della riforma Cartabia dell'articolo 583 del Codice di procedura che consentiva tale modalità di presentazione dell'atto di impugnazione poi estesa al servizio postale privato e ora preclusa a chiunque.