Testamento olografo valido se è possibile ricondurre lo scritto al suo autore
L’olografo è divenuto il testamento più semplice, di gran lunga il più diffuso e anche il più segreto, in quanto il testatore può tenere nascosto il contenuto della disposizione
Sottolinea il Tribunale di Lamezia Terme (sentenza 15 dicembre 2025, n. 1074) come l’ordinamento conceda la possibilità di far valere in giudizio la nullità, o l’annullabilità, del testamento a chiunque vi abbia interesse. Legittimati a impugnare l’atto di ultima volontà sono, in buona sostanza, coloro che possano vantare un diritto successorio in dipendenza del venir meno del testamento contestato. Per provare il proprio interesse, coloro che impugnano devono dunque dimostrare di poter beneficiare...