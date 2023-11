Testbusters acquisisce UniAdmissions Group. Tutti gli advisors del deal

Ezio La Rosa, Valentina Colonna, Andrea De Panfilis









TestBusters, la più grande community italiana per la preparazione ai test di ingresso universitari, ha annunciato l’acquisizione del gruppo britannico UniAdmissions, realtà specializzata nei servizi di Test e Admission Preparation, leader nei processi di selezione alle Università di Oxford e Cambridge. L’obiettivo dell’intesa è quello di dare vita a un nuovo player europeo ed internazionale, in grado di raggiungere con i propri servizi oltre 60 mila studenti all’anno.



Nell’operazione TestBusters è stata assistita, per i profili legali, dallo Studio Russo De Rosa Associati, con Andrea De Panfilis (in foto a destra), Valentina Colonna (in foto al centro) e Alessio Borghini, insieme a Studio Legale Terzo Comma, con Giorgio Vigo e con il supporto, per tutti i profili di diritto inglese, di Lexsential, con Ezio La Rosa (in foto a sinistra) e Iolanda Coniglione. I profili finanziari e fiscali dell’operazione sono stati seguiti da TLC Advisors, con Guido Nori e, per i profili inglesi, da AccountsCo, con Simon Edrich.



UniAdmissions è stata assistita da MCF Corporate Finance, in qualità di advisor finanziario, Freeths, in qualità di advisor legale e Sterling Accounting Solutions, in qualità di advisor fiscale e contabile.