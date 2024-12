The Middleby Corporation acquista Gorreri Food Processing Technology: gli studi coinvolti

Olympia Foà, Cristina Tomassini, Simone Masotto

The Middleby Corporation, società quotata sul Nasdaq specializzata in attrezzature per il mondo della ristorazione commerciale, elettrodomestici e sistemi industriali, ha acquisito la totalità del capitale sociale di Gorreri Food Processing Technology, azienda leader nella produzione di attrezzature per l’industria dei prodotti da forno, tra cui torte, crostate, muffin, crostatine e altre soluzioni per l’industria dolciaria.

La famiglia Gorreri è stata assistita per i profili legali da Gianni & Origoni con un team guidato dal partner Gabriele Ramponi, coadiuvato dalla managing associate Olympia Foà e dall’associate Francesca Ruggiero, nonché dal financial advisor Errepidue Srl, con un team guidato dal managing partner Andrea Romersa, coadiuvato dall’associate Federico Grazioli.

Ad assistere l’acquirente nell’operazione straordinaria sotto i profili legali sono stati il team di Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom guidato dal partner Sandro de Bernardini e dal counsel Cristina Tomassini, coadiuvati dall’associate Pietro Piazzi e Giovanni Candiotto e di Orsingher Ortu Avvocati Associati, guidato dal partner Federico Bonetti e dal counsel Simone Masotto, con i junior associate Daniela Dragone e Antonio Strino.