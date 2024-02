Tier One (gruppo Ontier) Tier One S.r.l., società di consulenza in operazioni di M&A del gruppo Ontier e guidata dal socio Domenico Mazzeo, è stata financial advisor del Gruppo Seidor, multinazionale spagnola di consulenza tecnologica, nell’acquisizione di una quota di controllo del capitale di HT High Technology S.r.l., Gold partner di SAP in Italia