Trasmissioni televisive, chiedere l’utilizzo di Instagram può costituire “comunicazione commerciale occulta”

Le telepromozioni devono essere riconoscibili come tali ed essere distinte dal resto del programma mediante la scritta “messaggio promozionale” per tutta la loro durata. Su queste basi secondo il Consiglio di Stato (sentenza n.4708/2025) ai fini dell’integrazione della fattispecie di “comunicazione commerciale audiovisiva occulta” il camuffamento dell’effettivo intento promozionale non si concilia necessariamente con la formalizzazione di un rapporto di committenza tra il beneficiario della comunicazione...

