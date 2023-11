Trasporto passeggeri: la nozione di “percorso” corrisponde all’itinerario della linea, dal punto di partenza all’arrivo

Lo chiarisce la Corte di giustizia con la sentenza del 9 novembre nella causa C-477/22 esprimendosi su una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata da una società di trasporto pubblico locale italiana.

La vicenda

Diversi dipendenti hanno citato in giudizio una società di trasporto pubblico locale della Regione Sardegna chiedendo il pagamento di un’indennità oppure di una compensazione proporzionale alle ore di riposo non prese e alle ore che superano il periodo massimo di guida totale accumulato nel corso di due settimane consecutive, pari a 90 ore, in applicazione del regolamento europeo n. 561/2006. Essi in particolare lamentano la mancata fruizione del riposo settimanale normale e il superamento della durata massima di guida. L’Spa da parte sua ha sostenuto l’inapplicabilità del richiamato regolamento in mancanza della condizione del superamento del limite di 50 km di percorso, come previsto. Ai sensi dell’articolo 3 infatti è esclusa l’applicazione del regolamento ai trasporti su strada effettuati da veicoli adibiti al trasporto di passeggeri mediante servizi regolari, il cui percorso di linea non superi i 50 km, circostanza ricorrente nel caso in esame.



La controversia

La controversia è giunta davanti alla Corte suprema di cassazione che si è rivolta alla Corte di Giustizia dell’Unione europea per sapere se il limite di 50 km, stabilito dal regolamento, si riferisce alla lunghezza del percorso di linea oppure al chilometraggio percorso in un giorno dal conduttore del bus. Inoltre chiede ai giudici di Lussemburgo di chiarire il metodo di computo del periodo di guida totale accumulato dall’autista nel corso di due settimane, il cui superamento dà diritto all’indennità compensativa.

La Corte Ue con la sentenza pubblicata oggi precisa che la nozione di “percorso” corrisponde all’itinerario di linea stabilito dall’impresa di trasporto, dal punto di partenza al punto di arrivo; di conseguenza, il regolamento si applica solo quando i veicoli adibiti al trasporto di passeggeri mediante servizi regolari sono utilizzati per coprire percorsi di linea che superano i 50 km. La Corte, inoltre, statuisce che la nozione di «periodo di guida totale accumulato nel corso di due settimane consecutive» copre soltanto il periodo di guida effettuato dal conducente nel corso di queste due settimane, a esclusione di ogni altro compito.