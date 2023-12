Trattamenti estetici e consenso informato, necessarie informazioni più «stringenti» sui rischi

In relazione agli interventi chirurgici di tipo squisitamente estetico, la corretta somministrazione delle informazioni utili e necessarie alla compiuta e adeguata informazione del paziente circa i rischi e le conseguenze connesse, per la consapevole autodeterminazione alla sottoposizione a essi, assume connotati peculiari e ben più stringenti rispetto a quella dovuta per la sottoposizione a interventi chirurgici necessari al fine di preservare l'integrità psicofisica. E’ questo il principio affermato...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi