Tribunale di Roma: il reclamo al collegio contro il rigetto dell'opposizione ex art 617 cpc è inammissibile di Edgardo Diomede d'Ambrosio Borselli*

La pronuncia del Tribunale capitolino si pone in netto contrasto con quanto affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 11243/2010

Il Tribunale di Roma, con un singolare provvedimento, dispone, in contrasto con quanto espressamente affermato dalla Cassazione (cfr la chiarissima sent. 11243/2010 ), che il reclamo al collegio (ex art 669 terdecies) contro il rigetto della richiesta di sospensione non sarebbe ammissibile in caso di opposizione agli atti esecutivi ex art 617 cpc , ma lo sarebbe solo in caso di opposizione all'esecuzione ex art 615 cpc



Analizziamo qui di seguito il ragionamento proposto dai giudici del Tribunale...