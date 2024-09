Tribunali civili: le principali sentenze di merito della settimana

Nel corso di questa settimana le Corti d’Appello si pronunciano in materia di prestazioni previdenziali in favore dei lavoratori extra-comunitari e, ancora, di compenso per il lavoro straordinario.

I Tribunali, da parte loro, trattano i temi del comodato (restituzione anticipata), della rivendicazione (onere probatorio), della previdenza del socio amministratore, dei danni derivanti dal lastrico solare condominiale, del superamento del periodo di comporto, dei sinistri stradali (richiesta...