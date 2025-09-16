Tribunali civili/1: le principali sentenze di merito della settimana
La selezione delle pronunce della giustizia civile nel periodo compreso tra l’uno e il 5 settembre 2025
Nel corso di questa settimana i Tribunali si pronunciano in tema di cessione in blocco di rapporti giuridici, opposizione all’esecuzione, eccezione di arbitrato, caparra e mediazione.
CESSIONE DEL CREDITO
Cessione di rapporti giuridici - Cessione in blocco – Onere della prova
(Dlgs 1° settembre 1993 n. 385, articolo 58; Legge 30 aprile 1999 n. 130)
Secondo il Tribunale di Grosseto l’art. 58, II, D.Lgs. n. 385/1993 (TUB) agevola la realizzazione della...