Tribunali civili in un minuto: le principali sentenze di merito della settimana
La selezione delle pronunce della giustizia civile nel periodo compreso tra il 10 e il 14 novembre 2025
Nel corso di questa settimana le corti d’appello si pronunciano in tema di proprietà superficiaria, lavoro alle dipendenze di una società a capitale pubblico e ristrutturazione dei debiti del consumatore.
I Tribunali, da parte loro, trattano il contratto condizionale, l’ammortamento nel mutuo, la divisione della comunione, il corrispettivo nell’appalto, il rapporto di lavoro dei medici di medicina generale in convenzione, le prestazioni dei fondo di garanzia gestito dall’Inps e, infine...