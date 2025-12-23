Tribunali civili in un minuto: le principali sentenze di merito della settimana
La selezione delle pronunce della giustizia civile nel periodo compreso tra il 9 e il 12 dicembre 2025
Nel corso di questa settimana le Corti d’Appello si pronunciano in tema di sinistri stradali, regressione tariffaria e, infine, rimozione delle barriere architettoniche nei condomini.
I Tribunali, da parte loro, intervengono in materia di provvigione del mediatore, contumacia nel giudizio civile, omissioni contributive previdenziali e assistenziali, locazione, risoluzione del contratto per inadempimento, conto “anticipi” e, infine, promesse unilaterali.
