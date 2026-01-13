Civile

Tribunali civili in un minuto: le principali sentenze di merito della settimana

La selezione delle pronunce della giustizia civile nel periodo compreso tra il 15 e il 19 dicembre 2025

di Giuseppe Cassano

Nel corso di questa settimana le Corti d’Appello sono chiamate a pronunciarsi sulla clausola di salvaguardia nel sistema dell’accreditamento sanitario, sul procedimento notificatorio e, ancora, sul mantenimento del figlio maggiorenne.

Nel corso di questa settimana le Corti d’Appello sono chiamate a pronunciarsi sulla clausola di salvaguardia nel sistema dell’accreditamento sanitario, sul procedimento notificatorio e, ancora, sul mantenimento del figlio maggiorenne.

Da ...

Gli ultimi contenuti di Civile