Tribunali civili in un minuto: le principali sentenze di merito della settimana
La selezione delle pronunce della giustizia civile nel periodo compreso tra il 29 dicembre 2025 e il 2 gennaio 2026
Nel corso di questa settimana le Corti d’Appello si pronunciano in materia di società di persone, atto di quietanza e distanze legali tra costruzioni. Da parte loro i Tribunali trattano della critica politica, dell’usucapione, del mutuo, della parcellizzazione del credito e, ancora, della cessazione della materia del contendere. Infine, i Giudici Pace si occupano dei danni da insidia o trabocchetto e degli onorari degli avvocati.
SOCIETÀ DI PERSONE
Quote – Rapporti tra...