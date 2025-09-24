Tribunali civili/2: le principali sentenze di merito della settimana
La selezione delle pronunce della giustizia civile nel periodo compreso tra l’8 e il 12 settembre 2025
Numerosi e interessanti sono stati i temi affrontati dai tribunali. In particolare, si evidenziano nel focus di oggi le questioni del giudicato nei rapporti di durata, del comodato, della prelazione agraria, dell’autolesione dell’allievo, della fiscalità dell’attribuzione della casa coniugale e, infine, dei crediti di lavoro (interessi e rivalutazione).
***
GIUDICATO CIVILE
Vincolo – Rapporto di durata
Sottolinea il Tribunale di Napoli come, qualora due giudizi tra le stesse...