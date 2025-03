Trina Solar (SHA: 688599) ridefinisce la struttura societaria italiana

Giorgio Misuraca

TCFC Studio Associato ha assistito il gruppo nel processo di riorganizzazione societaria in Italia

TCFCT Studio Associato ha assistito la divisione italiana del Gruppo Trina Solar - società quotata presso lo Shanghai Stock Exchange e operatore internazionale leader nel settore fotovoltaico - nella riorganizzazione della struttura in Italia.

La riorganizzazione societaria consentirà di poter finanziare la realizzazione di ulteriori investimenti sul territorio nazionale per la costruzione di impianti di una capacità totale di più di 100 megawatt che si aggiungeranno alla pipeline solare italiana di Trina Solar in via di sviluppo sul territorio nazionale.

Negli ultimi 20 anni Trina Solar è stata impegnata in alcuni dei principali progetti di sviluppo del settore e in Europa ha una pipeline di oltre 3GW che si svilupperà in diversi paesi, inclusi Spagna, Italia, Francia, Germania, Serbia, Grecia e Regno Unito.

TCFCT – Studio Associato Consulenza Societaria e Tributaria ha curato gli aspetti fiscali e societari tramite il proprio Partner Giorgio Misuraca supportato da Mario Baldascino, assistendo il team interno guidato dal CFO Jose Maria Fernandez, il Financial Controller Nicholas Poloni e Leonardo Lotti, head of EMEA dell’international PV system business unit.