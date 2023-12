Trotter Studio Associato raggiunge il mezzo secolo di attività e nomina quattro nuovi Equity Partner

Daniele Fossati, Marco Franchi, Stefano Cernuschi e Roberto Todisco

Trotter Studio Associato si avvicina al significativo traguardo dei 50 anni di attività e, in concomitanza, comunica la nomina di quattro nuovi equity partner.



Con la nomina ad equity partner di Daniele Fossati, Marco Franchi, Stefano Cernuschi e Roberto Todisco, lo Studio conferma la crescita per linee interne. Con l’ampliata compagine dei Soci, lo Studio si rafforza per affrontare le nuove sfide che riguarderanno l’attività professionale nei prossimi anni con rinnovato entusiasmo, un ampio mix di competenze e di professionalità e una costante crescita del numero dei professionisti e dei servizi prestati.



I profili dei nuovi soci.



Daniele Fossati, specializzato nella consulenza societaria e tributaria, è un punto di riferimento per gruppi industriali di medie e grandi dimensioni. Ha maturato significative competenze nella valutazione d’azienda e nel contenzioso tributario e si è distinto per la sua capacità di fornire soluzioni su misura che rispondono alle complesse esigenze dei clienti, contribuendo significativamente alla reputazione dello Studio.



Marco Franchi, con una solida esperienza nell’ambito della consulenza societaria e fiscale, si distingue per la sua profonda competenza in aree specifiche quali le energie rinnovabili oltre che nella valutazione d’azienda, nelle transazioni societarie complesse e nella fiscalità dei gruppi societari. La sua expertise è stata cruciale nel contribuire alla crescita e l’innovazione dello Studio.



Stefano Cernuschi è specializzato nell’elaborazione e review di piani aziendali e nell’organizzazione strutturale di gruppi societari, con un focus particolare sulle operazioni straordinarie, dove mette in campo una profonda conoscenza delle dinamiche aziendali e delle strategie organizzative. La sua abilità nel supportare le aziende attraverso complesse transazioni lo rende un asset fondamentale per lo Studio.



Roberto Todisco si è distinto nella cura a tutto tondo del cliente, gestendo efficacemente complesse questioni di corporate finance, operazioni straordinarie di rilievo e fornendo consulenza specializzata in ambiti specifici quali le start-up innovative. La sua expertise e dedizione nel fornire soluzioni personalizzate e strategiche lo rendono un elemento chiave nello sviluppo dello Studio.



Alessandro Trotter, fondatore dello Studio, commenta: “Siamo lieti di annunciare la nomina a equity partner di Daniele, Marco, Stefano e Roberto. Si tratta del giusto riconoscimento per l’elevata professionalità e competenza che hanno dimostrato nei circa 20 anni che hanno dedicato allo sviluppo dello Studio. Le nuove nomine hanno l’obiettivo di consolidare la struttura dello Studio fungendo da catalizzatore per il suo futuro sviluppo ed espansione, sia per vie interne sia esterne”.